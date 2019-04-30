Nefesleri kestiler

BUGÜN NELER OLDU

TÜRKIYE Motosiklet Federasyonu ve Fethiye Ormanspor Kulübü'nün iş birliği ile Fethiye'de düzenlenen Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası 2. ayak yarışları nefesleri kesti. Esenköy mevkiindeki Akdeniz Off Road Park'ta yapılan şampiyona orta sertlikte hazırlanan parkurda gerçekleşirken, 123 sporcunun katıldığı şampiyonada Enduro GP'de Sinan Memnun 43.08.66 ile ilk sıraya yerleşti. ATV GP'de ise 15.28.54'lük derecesiyle Ahmet Özgül sıralamada 1.'liğe oturdu. Yarışmacılar startla birlikte parkur alanında Kros Test (2.3 Km), Ekstrem Test (600 Mt) ve Enduro Testten (4.3 Km) oluşan parkurda zamanla ve doğayla mücadele etti.