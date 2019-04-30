Örnek dostluk

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Türkiye-Rusya Karşılıklı Kültür ve Turizm Yılı programı kapsamında Antalya'da, 'Dostluk ve barış çocuklardan başlar' sloganıyla Güneş Çocukları Çocuk ve Gençlik Festivali düzenlendi. Rus Sanat ve Kültür Derneği ile Antalya Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde düzenlenen etkinlikte, Türkiye, Rusya ve Avrupa ülkelerinden gelen 260 çocuk, resim, dans ve vokal kategorilerinde yeteneklerini sergiledi.Rus Sanat Derneği Başkanı İrina Balcı, Çocuk ve Gençlik Festivali'nde Türkiye, Rusya ve farklı Avrupa ülkelerinden çocukları bir araya getirdiklerini söyledi. Balcı, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile 1 Haziran Rusya Çocuk günü etkinliklerini bir arada kutluyoruz. 'Dostluk ve barış çocuklardan başlar' sloganıyla bu etkinliği gerçekleştiriyoruz. Çocuklar arasında nasıl dostluk kurarsak, geleceğimiz de o kadar güzel olacak" dedi.ETKINLIKTE çocukların şarkı söyleyip, dans edeceklerini, kendi yeteneklerini gösterdiklerini anlatan Balcı, jüri üyeleri tarafından da çocukların değerlendirildiğini sözlerine ekledi. Türkiye ile Rusya hükümetleri arasında 2019 yılının Karşılıklı Kültür ve Turizm Yılı ilan edildiğini hatırlatan Balcı, bu doğrultuda iki ülke arasında kültür ve sanat etkinlikleri düzenlediklerini kaydetti.