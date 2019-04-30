Şampiyon adayları yarıştı

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İSPANYA'DA yapılacak dünya şampiyonasında Türkiye'yi temsil edecek takımın belirlenmesi amacıyla düzenlenen Türk Çoban, Av ve Bekçi Köpekleri Irk Standartları Yarışması'nın 3'üncü etabı Antalya'da Falez Park'ta gerçekleştirildi. Uluslararası Avrasya Köpek Irkları Federasyonu'nun (AVKIF) düzenlediği etkinliğe yaklaşık 550 köpek katıldı.ufaklı birçok ırkın sergilendiği yarışmada en çok ilgiyi Türk çoban köpekleri çekti. Ayağa kalkınca 2 metreyi bulan boyları nedeniyle güçlükle kontrol edilen Türk çoban köpeklerinden bazıları, yarışma sırasında rakiplerine zor anlar yaşattı. AVKIF Başkanı Mustafa Helalpara, Avrupa Birliği'ne (AB) tescil ettirdikleri 5 Türk çoban köpek ırkına 3 ırkın daha eklenmesi için çalışma yaptıklarını söyledi. Helalpara, "Biz Türkiye olarak AB'ye girmemiş olabiliriz ama Türk çoban köpeklerimiz AB'ye girdi" dedi.