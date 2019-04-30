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Yolun sonu Avrupa

Giriş Tarihi: 30.4.2019
Yolun sonu Avrupa
CIP Travel Antalyaspor Hentbol Takımı, Hentbol Süper Ligi'nde Ankara MYK takımını 31-25 mağlup edip ilk 4 iddiasını güçlendirdi. Başantrenör Fatih Işık, "İlk yarıda istediğimiz oyunu sergileyemedik. Bunun nedeni ise 1 ay boyunca maç yapmamış olmamız. 3 haftalık milli maç arası ve ardından haftayı BAY geçmemiz, bizi maç temposundan uzaklaştırdı" dedi. Ligin bitimine 3 hafta kaldığını hatırlatan Işık, "Sırasıyla Karşıyaka Belediyesi ile deplasmanda, Adıyaman Belediyesi ile evimizde ve son hafta Nilüfer Belediyesi ile Bursa'da oynayacağız. Bu yolun sonu Avrupa ve biz Antalyasporuz. Herkes bizi izlesin" diye konuştu,
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