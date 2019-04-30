BUGÜN NELER OLDU

CIP Travel Antalyaspor Hentbol Takımı, Hentbol Süper Ligi'nde Ankara MYK takımını 31-25 mağlup edip ilk 4 iddiasını güçlendirdi. Başantrenör Fatih Işık,dedi. Ligin bitimine 3 hafta kaldığını hatırlatan Işık, "Sırasıyla Karşıyaka Belediyesi ile deplasmanda, Adıyaman Belediyesi ile evimizde ve son hafta Nilüfer Belediyesi ile Bursa'da oynayacağız. Bu yolun sonu Avrupa ve biz Antalyasporuz. Herkes bizi izlesin" diye konuştu,