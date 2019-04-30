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Zamanında müdahale kurtardı

ERDOĞAN ÖZTÜRK Akdeniz Haberleri
Giriş Tarihi: 30.4.2019
Zamanında müdahale kurtardı
ANTALYA'DA düğün hazırlığı yapılan binada çıkan yangın itfaiyeni zamanında müdahalesi ile söndürüldü. Kepez ilçesi Hüsnü Karakaş Mahallesi 3543 Sokak'ta apartmanın ortak kullanım alanında bir anda alevler yükseldi. Yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İTFAİYE TAHLİYE ETTİ
İhbarın ardından bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Alevlere müdahale eden itfaiye binada dumanda mahsur kalan kadın ve çocukları tahliye etti. Kunrtarılan çouklrın korkuları yüzlerine yansıdı.
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