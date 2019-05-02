Avrupa için 3 puan şart

BUGÜN NELER OLDU

afta sonu deplasmanda Süper Lig'in 31. Haftasında Göztepe ile karşılaşacak olan Antalyaspor bu maçın hazırlıklarına başladı.Atilla Vehbi Konuk tesislerinde bir araya gelen kırmızı-beyazlı futbolculardan bir kısmı ısınma hareketlerini fitness salonunda yaptı. Akrepler daha sonra haftanın ilk antrenmanını yapmak için uzun bir aradan sonra eksiksiz bir şekilde sahada boy gösterdi.Teknik direktör Bülent Korkmaz, antrenman öncesi sahada yaptığı konuşmada, Kayseri deplasmanı dönüşü meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren Alanyasporlu Josef Sural için duyulan üzüntüyü dile getirdi. Düz koşu ile başlayan antrenman, beşe iki oyunu ile devam etti. Antalyaspor'un çalışması takım halinde yapılan düz koşu ile sona erdi.