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Avrupa için 3 puan şart

Uzun zaman sonra tam takım antrenman yapan , küme düşmemek için var gücüyle mücadele edecek olan ’yi yenerek Avrupa kapısını aralamak istiyor

Giriş Tarihi: 2.5.2019
Avrupa için 3 puan şart
Hafta sonu deplasmanda Süper Lig'in 31. Haftasında Göztepe ile karşılaşacak olan Antalyaspor bu maçın hazırlıklarına başladı. İzmir ekibinin ligde kalması adına önemli olan maç, Akrep için de Avrupa kapısını aralamak için fırsat olacak. Atilla Vehbi Konuk tesislerinde bir araya gelen kırmızı-beyazlı futbolculardan bir kısmı ısınma hareketlerini fitness salonunda yaptı. Akrepler daha sonra haftanın ilk antrenmanını yapmak için uzun bir aradan sonra eksiksiz bir şekilde sahada boy gösterdi.

BAŞSAĞLIĞI DİLENDİ
Teknik direktör Bülent Korkmaz, antrenman öncesi sahada yaptığı konuşmada, Kayseri deplasmanı dönüşü meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren Alanyasporlu Josef Sural için duyulan üzüntüyü dile getirdi. Düz koşu ile başlayan antrenman, beşe iki oyunu ile devam etti. Antalyaspor'un çalışması takım halinde yapılan düz koşu ile sona erdi.
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Avrupa için 3 puan şart
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