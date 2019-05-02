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Dieter Türk doktoru seçti

Giriş Tarihi: 2.5.2019
Dieter Türk doktoru seçti
ANTALYA'DA tatil yaptığı sırada kalp krizi geçiren Alman siyasetçi Dieter Hübers, Türk doktorların gerçekleştirdiği üçlü baypas ameliyatıyla hayata döndü. Otel odasında baygınlık geçirmesi sonrası, Türk olan gelininin isteğiyle Yaşam Hastanesi'nde tedaviye alınan Hübers, Doç. Dr. Gökhan Özerdem tarafından bypas ameliyatı edildi. Zorlu ameliyat sonrası yaşama tutunan Hübers, tedavisinin tamamlanmasının ardından hastaneden taburcu edildi.

BÖYLE BAKILMAZDIM
Bocholt Şehir Partisi Kurucusu Hübers, "Ya Almanya'ya geri dönecektim ya da Antalya'da tedavimi devam ettirecektim. Hastane donanımı, doktorların bana sağladığı güveni görünce burada kaldım. Hiç şüphe duymadan ameliyatı onayladım. Benim için çok isabetli ve doğru bir karardı. Sanırım Almanya'da bana böyle bakılamazdım" dedi. Doç, Dr. Özerdem de Hübers'in 3 damarına 3 saatlik baypas ameliyatı ile sağlığına kavuştuğunu belirtti.
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Dieter Türk doktoru seçti
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