Erkek şiddeti hız kesmiyor

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA'DA yaşanan iki erkek şiddeti ise isyan ettirdi. Olayların biri bıçaklama ile sonuçlandı, diğerinde ise eşini bıçakla tehdit eden koca daha sonra intihara kalkıştı. Muratpaşa ilçesi Kızılarık Mahallesi'nde yaşanan olayda Veysel Yat (51), başkasıyla evleneceğini öğrendiği eski eşi Gülhanım Doğu'yu (46) apartman girişinde önünü kesip, "Benden başkasıyla olamazsın" diyerek 5 yerinden bıçakladı. Yaralanan Doğu hastanede tedaviye alınırken, gözaltına alınan Veysel Yat, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Gebizli Mahallesi'nde ise elinde bıçakla arasının bozuk olduğu eşinin oturduğu eve giden M.K., eşinin konuşmak istemediğini söylemesi üzerine M.K., kapı önünde bağırmaya başladı.Olay yerine gelen polisi gören M.K., elinde bıçak olduğunu söyleyerek, yaklaşmamalarını istedi. Önce çatıya ardından merdiven boşluğundaki pencerelere çıkan ve intihar edeceğini söyleyen M.K.'yi, polis ikna etti. M.K. gözaltına alındı.