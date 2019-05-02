Gençlerin başarısı ödüllendirildi

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ANTALYA'NIN Finike ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü iş birliğiyle 2018-2019 eğitim öğretim yılında gerçekleştirilen okul sporları ve geleneksel çocuk oyunları turnuvaları tamamlandı. Futbol, futsal ve voleybolun yanı sıra geleneksel çocuk oyunları turnuvalarının da yapıldığı yarışmalarda başarılı olan sporculara kupa ve madalya verildi.Finike Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdür Vekili Fikret Özen, müsabakaların 2018 yılı aralık ayında başladığını, 2019 yılı nisan ayında sona erdiğini söyledi. Özen, ilçe genelinde okul sporlarına 736, geleneksel çocuk oyunlarına ise 704 öğrencinin katılarak spor yaptığını belirtti. Finike Spor Salonu'nda gerçekleştirilen ödül törenine Kaymakam Ergün Baysal, Milli Eğitim Müdürü Hüsnü Karataş, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Şimşek, okul müdürleri, beden eğitimi öğretmenleri, sporcular ve aileleri katıldı.