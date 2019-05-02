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Hemşire toprağa verildi sürücü serbest kaldı

Giriş Tarihi: 2.5.2019
Hemşire toprağa verildi sürücü serbest kaldı
ANTALYA'NIN Serik ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitiren üniversite öğrencisi Güler Güneş (20), Isparta'da toprağa verildi. Güler Güneş'e çarpan aracın sürücüsü H.A. (55) ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Kaza Kocayatak kavşağında meydana gelmişti.

YÜREKLERİ PARÇALADI
Kazada yaşamını yitiren Güler Güneş'in annesi Perihan Güneş, kaza yerine gittiğinde kızının ölüm haberini alınca büyük üzüntü yaşamıştı. Kaza yerinde yalın ayak çırpınan annenin hali görenlerin yüreklerini dağlamıştı. Kızlarını kaybeden Behçet ve Perihan Güneş çiftinin 21 yıl önce de oğlu Ali Güneş'i kaybettiği öğrenildi.
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Hemşire toprağa verildi sürücü serbest kaldı
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