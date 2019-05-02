BUGÜN NELER OLDU

Antalya'da ve Alanya ilçesindeki 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü etkinliklerine İstiklal Marşı krizi damgasını vurdu. Programın organizasyonunu üstlenen grubun saygı duruşu yapmalarına karşın etkinlikte İstiklal Marşı'na yer vermeyişine bazı vatandaşlar sert tepki gösterdi. Milli marş okunmasına HDP'lilerin karşı çıktığını iddia eden bazı vatandaşlar ellerine Türk bayrağı alarak gruptan ayrı yürüyüş gerçekleştirdi.Alanya'da 1 Mayıs kutlamalarına CHP İlçe Başkanı Çoşkun Karadağ ve yönetimi de katıldı. Karadağ ve yönetiminin milli marş krizine tepkisiz kalması dikkat çekti. Bu yıl kutlamalara katılımın düşük olduğu da gözlerden kaçmadı. Alanya'da törenlere birçok sendika ve siyasi parti üyelerinden yaklaşık 500 kişi katıldı. Güvenlik önlemlerini sıkı tutan polis, girişte kutlamalara katılanları tek tek aradı. CHP İlçe Başkanlığı'nın aracına DİSK bayrağı takılması da gözlerden kaçmadı.ANTALYA'DA ise 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü siyasi partiler ile sivil toplum örgütlerinin Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk anıtına çelenk sunmasıyla başladı. Törene, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, CHP İl Başkanı Ahmet Kumbul da katıldı. Grup, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nı okudu. Vatan Partisi Antalya İl Başkanlığı ise çelenk töreninin ardından ayrı bir basın açıklaması yaptı. İl Başkanı Rıza Türkmendağ, öğleden sonraki kutlama programına İstiklal Marşı'nın okunmaması ve şehitler için saygı duruşunda bulunulmaması nedeniyle katılmayacakları söyledi. Türkmendağ, "HDP ile yan yana yürüyerek İstiklal Marşı'nı okumadan emek savunulabilir mi?" dedi.BURDUR'DA ise işçi sendikaları 1 Mayıs korteji yoldan davul zurna eşliğinde slogan atarak yürürken, yürüyüş esnasında belediye temizlik işçileri ise yol kenarlarını süpürdü. CHP'li Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz'in de katıldığı ve halay çektiği kutlamaları iş başındaki belediye işçileri uzaktan seyretmekle yetindi.