Kadın muhtar YSK’ya takıldı

BUGÜN NELER OLDU

MUĞLA'NIN Fethiye ilçesi Karacaören Mahallesi'nde seçimi ikinci kura sonunda kazanan Arife Dikmentepe'nin mazbatası YSK kararı geri alındı. Seçimde oyların eşit çıkması sonrası sandık kurulunda yapılan ilk kura çekimini Tacettin Akça kazanmıştı. Arife Dikmentepe'nin itirazı sonrası ilçe seçim kurulunda ikinci kez kura çekilirken, bu kez Dikmentepe kura ile muhtar seçildi. Akça ise konuyu YSK'ya taşıdı ve muhtar değişti.20 gün muhtarlık yapan Dikmentepe, "Köyde kadınlarla birlikte eski okulun bir odasını Sağlık Evi haline getirdik. Elektrik, su ve internet bağlattık, doktor talebinde bulunduk. Emeklerimize yazık oldu" dedi.