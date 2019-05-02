Kepez Belediyesi’nden Altınova’ya semt sahası

BUGÜN NELER OLDU

KEPEZ Belediyesi, yeni bir semt spor sahasını Altınova Bulvarı Düden Mahallesi'ne kazandırdı. 15 bin 430 metrekare üzerine inşa edilen saha içinde futbol ve basketbol sahaları, açık hava fitness aletleri, spor alanları, bisiklet ve yürüyüş yolu, çocuk oyun alanları, masalar, banklar ve çatılı kameriyeler var. Kepez Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince de çimlendirilen saha, bölge halkını yemyeşil bir çevreyle buluşturacak.OYUN oynamak, bisiklete binmek, spor yapmak, piknik yapmak, dinlenmek, yeşillikler arasında keyifli saatler geçirmek isteyenleri bir araya getirecek olan semt spor sahası, Altınova halkının ortak buluşma noktası olacak. Halkın sporla iç içe olması için çok sayıda proje geliştirdiklerine değinen Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, "2009 yılında yola çıkarken bir hedef koymuştuk. Kepez'i eğitim, gençlik, spor ve sanat şehri haline getirecektik. Bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz çalışmalarımızı bu vizyon etrafında şekillendirdik" dedi.