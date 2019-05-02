Kimseyi inandıramadı

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Fethiye'de eşinin tabancasından çıkan tek kurşunla hayatını kaybeden 3 çocuk annesi Gamze Ünlü'nün büyük bir dram yaşadığı ortaya çıktı. 14 yıl önce lise yıllarında aşık olduğu Birol Ünlü'ye kaçarak evlenen Gamze'nin uzun süredir eşinden şiddet gördüğü, yaklaşık 2 yıl önce de 3 ay kadın sığınma evinde kaldığı ve babasının araya girmesiyle yeniden eşine döndüğü belirlendi. 31 yaşındaki Gamze Ünlü'nün son olarak öldürüldüğü gün gündüz saatlerinde de 3 çocuğu ile birlikte babası Üzeyir Köle'nin yanına giderek gözyaşları içerisinde, "Baba, kocam beni öldürecek. Ne olur, ayrılayım. Beni büyük bir bıçakla tehdit etti"' şeklinde yalvardığı otaya çıktı.Acılı baba Üzeyir Köle, yaşanan talihsiz olayı gözyaşları içinde SABAH Akdeniz muhabirine anlattı. Köle, "Cumartesi günü Gamze akşama kadar benim yanımdaydı. Bana 'kocam beni öldürecek, benim halim ne olacak' dedi. Ben de, 'benim bir kolum yok, senin 3 tane çocuğun var. Ben senin çocuklarına bakamam, baksam bile kaç gün bakarım en fazla 1 hafta bakarım' dedim. Giderken, 'baba ben gidiyorum, hakkını helal et, buraya son gelişim benim. Bu adam beni öldürecek' dedi. Aynı gece kızımın kocası tarafından öldürüldüğünü öğrendim. Kızım eşi tarafından öldürüleceğini hep söyledi. İnanamadık. Çocukları nedeniyle aile parçalanmasın istedik" dedi.Damadı Birol'un kızı Gamze'yi sürekli dövdüğünü anlatan baba Üzeyir Köle, "2 sene önce eşi kızımı yine dövünce jandarmaya başvurup kadın sığınma evine gitti. Damadım o dönemde bana geldi, 'Gamze sığınma evine gitmiş. Aradım, bulamadım. Ne olur bulalım' dedi. Gamze'ye ulaştık. İkna ettik. 3 ay sonra döndü. Ama sonunda kızımı kaybettik" diye konuştu. 2006 yılında iş kazasında kolunu kaybettiğini anlatan acılı baba, torunları 13 yaşındaki Deniz, 10 yaşındaki Volkan ve 3 yaşındaki Umut'u göstererek "Annesi mezara, babası cezaevine gitti. Bu çoçuklara nasıl bakacağım? Devletten yardım istiyorum" ifadelerini kullandı.FARALYA Mahallesi'nde 27 Nisan saat 03.00 sıralarında yaşanan olayda, eve alkollü gelen Birol Ünlü, tartıştığı eşi Gamze Ünlü'yü 3 çocuğunun gözü önünde tabancayla vurarak öldürdü. 112'yi arayarak kendini ihbar eden cani koca, eşini öldürdüğünü itiraf etti. Ünlü mahkemece tutuklanıp cezaevine gönderildi. Eş katilinin evinde yapılan aramada aralarında ruhsatlı da olan 6 adet av tüfeği ile 200'e yakın fişek bulundu.Mahalle Muhtarı Hasan Karaburun, "Mahalle yasta. Aile içi anlaşmazlıkları vardı. Ama olayların bu hale geleceğini hiç tahmin edemedik. Gamze sığınma evinde iken Birol Kelebekler Vadisi'nde intihara kalkıştı. İkna ettik. Eşini tekrar razı edip eve geri getirdi. Birkaç ay öncesinden Gamze'yi gördüm, 'kocam çok baskı yapıyor' dedi ama durumun vahametini anlayamadık" diye konuştu.