Muz fiyatı rekor kırdı

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Türkiye'nin üç muz üretim merkezinden biri olan Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde muzun kilogram fiyatı rekor kırdı. Bahçede yeşil muz 8 liraya kadar alıcı bulurken, sarartma depolarında işlem gören muz manav tezgahlarında 13 liradan satışa sunuldu. Tarihinin en yüksek rakamlarına ulaşan muz, buna rağmen üreticisinin yüzünü güldürmedi. Sezonun son hasadını yapan muz üreticisi Mehmet Tuncer, muzun bahçede 7 lira ila 8 lira arasında alıcı bulduğunu söyledi. Rakamların çok iyi olduğunu ancak rekoltenin düşük olduğunu vurgulayan Tuncer, "Girdi fiyatları çok yüksek. Üreticinin cebine giren para aynı" dedi. Pazarlamacı Hasan Akgün ise muzun kilogramını sarartma depolarından 9.5 liraya aldıklarını ve Gazipaşa'da 12 liraya sattıklarını söyledi. Akgün, "Fiyatlar şuan yüksek ama düşüş aşamasına geçti" dedi.