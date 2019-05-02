Turizmde hedefler büyüdü

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA, turist sayısında son yılların en yüksek rakamına ulaştı. Özellikle Nisan ayında turist sayısında adeta patlama yaşandı. İlk 3 ayda 571 bin 207 turistin ziyaret ettiği kente, sadece nisan ayının 29 günlük sürecinde 905 bin 322 turist giriş yaptı. Beklediklerin çok üzerinde gerçekleşen rakamlar turizmcileri bile şaşırttı. Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, "İnanılmaz, aynı zamanda çok iyi ve sevindirici bir rakam. Veriler bizi gelecek açısından umutlandıran veriler. Bu ay sonundan itibaren Rus turistlerin de gelmesiyle rakamlar daha da büyümeye başlar" diye konuştu.2023 yılında 20 milyon hedefi koyan Antalya için verilerin olumlu olduğunu dikkat çeken Ayık, Antalya'nın yaz sezonu dışında 5-6 milyon bandında turist rakamına ulaştığı takdirde, 20 milyon rakamını yakalayabileceğini vurguladı. Ayık, "Mevcut kapasitemizin üstünden gittiğimiz takdirde biz şu anda yıl boyu 30 milyonluk sayıyı da kaldırabiliriz. Bizim kapasitemiz buna müsait. 650 bin yatak var Antalya'da. Bunu ortalama kalış süresi 7-8 gün üzerinden hesapladığınızda yıl boyunca turizm hareketinin sürmesi halinde 30 milyonu geçeriz" ifadelerini kullandıANTALYA, macera ve adrenalin arayan misafirlerine rafting yapma imkanı da sunuyor. Beşkonak Karabük Turizmi Geliştirme Kooperatifi Başkanı Refik Armağan, "Geçen yıl 700 bin kişiyi ağırladık, bu yıl hedefimiz 1 milyon maceracı" dedi.