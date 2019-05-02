Yaylalarda kardelen şöleni

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BAHARIN müjdecisi olarak bilinen ve endemik türler arasında yer alan kardelenler, Antalya'nın Akseki ilçesindeki yaylalarını şenlendirdi. 'Torosların gelinliği' diye nitelendirilen kardelen çiçekleri, bin 900 metre rakımlı Cimi Yaylası'nda karların erimesiyle topraktan çıkmaya başladı.Endemik türler arasında yer alan kardelenler, hem süs bitkisi olarak hem de ilaç ve kozmetik sanayisinde kullanılıyor. Akseki Belediye Başkanı İbrahim Özkan, "Akseki yaylalarından bilinçsizce sökülen kardelenler yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Bu kardelenler, özellikle Avrupa ülkelerinde ilaç yapımında ve süs olarak kullanılmakta" dedi. Kardelen soğanlarının en az iki, üç yıl arayla koruma altına alınması gerektiğini vurgulayan Özkan, bu yıl kardelen soğanlarının sökümünün yasaklandığını ve bu kararın kendilerini mutlu ettiğini söyledi.