3 bin kişiye sıcak yemek

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi, merkez ve Alanya'da hizmet veren aşevleri ile Ramazan ayında her gün yaklaşık 3 bin kişiye üç öğün sıcak yemek ulaştırıyor. Sosyo-ekonomik yönden ihtiyaç sahibi, yemek yapamayacak durumda olanlar, engelli bireyler, yatalak ve toplumdaki dezavantajlı gruplara sıcak yemek dağıtımı yapılıyor. Aşevinde her gün yaklaşık 2 bin kişi için 3 çeşit yemek hazırlanıyor. Alanya'da hizmet veren aşevinde de her gün bin kişilik sıcak yemek ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Yemekler gece 02.00'de pişirilmeye başlıyor.