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3 bin kişiye sıcak yemek

Giriş Tarihi: 17.5.2019
3 bin kişiye sıcak yemek
ANTALYA Büyükşehir Belediyesi, merkez ve Alanya'da hizmet veren aşevleri ile Ramazan ayında her gün yaklaşık 3 bin kişiye üç öğün sıcak yemek ulaştırıyor. Sosyo-ekonomik yönden ihtiyaç sahibi, yemek yapamayacak durumda olanlar, engelli bireyler, yatalak ve toplumdaki dezavantajlı gruplara sıcak yemek dağıtımı yapılıyor. Aşevinde her gün yaklaşık 2 bin kişi için 3 çeşit yemek hazırlanıyor. Alanya'da hizmet veren aşevinde de her gün bin kişilik sıcak yemek ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Yemekler gece 02.00'de pişirilmeye başlıyor.
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