Alanyaspor Rize’ye kilitlendi

SÜPER Lig'de 42 puanla 7. sırada bulunan
Aytemiz
Alanyaspor, 33. hafta maçında
pazar günü saat 19.00'da
Çaykur Rizespor'u ağırlayacak. Kayserispor deplasmanı dönüşünde Josef Sural'ı kaybettiği trafik kazasının üzüntüsünü üzerinden atamayan
ve son
iki maçını kaybeden turuncuyeşilli
futbolcular, Rizespor'u
yenerek galibiyeti 28 yaşında
hayata veda eden Sural'a
armağan etmek istiyor.
TAKIMA YOĞUN TERAPİ
Sural'dan dolayı psikolojisi bozulan oyuncularını motive etmeye çalışan Alanyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, antrenmanlarda oyuncularına adeta terapi yapıyor.
Sık sık oyuncularıyla konuşan ve toplantılar yapan deneyimli teknik adamın, oyuncularına "Hayat devam ediyor. Kalan iki maçımızı Sural için kazanmalıyız"
dediği belirtildi. Alanyaspor, Rize maçının ardından sezonu Başakşehir ile deplasmanda yapacağı maçla tamamlayacak.