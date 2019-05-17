Alanyaspor Rize’ye kilitlendi

BUGÜN NELER OLDU

SÜPER Lig'deAytemizAlanyaspor, 33. hafta maçındapazar günü saat 19.00'daÇaykur Rizespor'u ağırlayacak.ve soniki maçını kaybeden turuncuyeşillifutbolcular, Rizespor'uyenerek galibiyeti 28 yaşındahayata veda eden Sural'aarmağan etmek istiyor.Sural'dan dolayı psikolojisi bozulan oyuncularını motive etmeye çalışan AlanyasporSık sık oyuncularıyla konuşan ve toplantılar yapan deneyimli teknik adamın, oyuncularınadediği belirtildi. Alanyaspor, Rize maçının ardından sezonu