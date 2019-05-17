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Rize’ye kilitlendi

Giriş Tarihi: 17.5.2019
Alanyaspor Rize’ye kilitlendi
SÜPER Lig'de 42 puanla 7. sırada bulunan Aytemiz Alanyaspor, 33. hafta maçında pazar günü saat 19.00'da Çaykur Rizespor'u ağırlayacak. Kayserispor deplasmanı dönüşünde Josef Sural'ı kaybettiği trafik kazasının üzüntüsünü üzerinden atamayan ve son iki maçını kaybeden turuncuyeşilli futbolcular, Rizespor'u yenerek galibiyeti 28 yaşında hayata veda eden Sural'a armağan etmek istiyor.

TAKIMA YOĞUN TERAPİ
Sural'dan dolayı psikolojisi bozulan oyuncularını motive etmeye çalışan Alanyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, antrenmanlarda oyuncularına adeta terapi yapıyor. Sık sık oyuncularıyla konuşan ve toplantılar yapan deneyimli teknik adamın, oyuncularına "Hayat devam ediyor. Kalan iki maçımızı Sural için kazanmalıyız" dediği belirtildi. Alanyaspor, Rize maçının ardından sezonu Başakşehir ile deplasmanda yapacağı maçla tamamlayacak.
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Alanyaspor Rize’ye kilitlendi
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