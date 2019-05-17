Antalya, Korkmaz ile yola devam edecek

BUGÜN NELER OLDU

SÜPER Lig'de mücadele eden Antalyaspor yönetimi gelecek sezon teknik direktör Bülent Korkmaz ile yola devam etme kararı aldı. Yönetim, Korkmaz ile görüşerek,Basın Sözcüsü Murat Süğlün, "dedi. Korkmaz,Bu arada Antalyaspor'da yeni sezon öncesi takviye yapılacak bölgelerle ilgili çalışmalar da devam ediyor.