Antalya, Korkmaz ile yola devam edecek

SÜPER Lig'de mücadele eden Antalyaspor yönetimi gelecek sezon teknik direktör Bülent Korkmaz ile yola devam etme kararı aldı. Yönetim, Korkmaz ile görüşerek, 31 Mayıs 2020'de sona erecek sözleşmesini uzatmayı planlıyor.
Basın Sözcüsü Murat Süğlün, "Bülent Korkmaz hoca ile gelecek sezon yola devam edeceğiz. Bülent hocanın bizimle, bizim de hocamızla ilgili düşüncelerimiz pozitif. Mali yapı çerçevesinde transferler yapacağız. Araştırdığımız isimler, takımdan ayrılacak isimler de var"
dedi. Korkmaz, Antalya'nın başında 38 maça çıkarken 1.39 puan ortalaması yakaladı.
Bu arada Antalyaspor'da yeni sezon öncesi takviye yapılacak bölgelerle ilgili çalışmalar da devam ediyor.