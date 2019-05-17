Bey Hatun’lu iftar

BUGÜN NELER OLDU

Antalya Yörükler Derneği, Ramazan ayı nedeniyle Yörükleri iftarda buluşturdu. Yörükler Derneği Başkanı Abdullah Duman, 2019 yılında derneğin düzenlemeyi planladığı organizasyonlar hakkında bilgi verdi. Bu yıl 4'üncü Yörük Çalıştayı'nın yer sorunu nedeniyle ertelendiğini anlatan Duman, "Seçimden dolayı şubat ayında otellerde yer bulamadık. Çalıştayımızı 2020 Şubat ayında yapmayı planlıyoruz" dedi.Her yıl mayıs ayının ilk haftası düzenlenen ve bu yıl 26'ıncısı düzenlenecek olan Uluslararası Yörük Toyu'nun bundan sonraki süreçte Eylül ayının üçüncü haftasına aldıklarını söyleyen Duman, "Bu yıl 20-22 Eylül tarihlerinde yapaccğız. Tarih değişikliğine hava şartları etkili olmuştur. 55 ilden 300'e yakın derneğin katılmasını bekliyoruz. Azerbaycan, Makedonya ve Macaristan gibi 10 ülkeden halkoyunları ekibi ve toplamda 300'e yakın kültür elçisinin katılmasını öngörüyoruz" diye konuştu.İFTAR sonrasında devir teslim töreni ile ilk kez 'Bey Hatun' seçildi. Yapılan beylik devir teslim töreninde Antalya Yörük Beyi Hamdi Sarıca beyliği, ilk kez Bey Hatun seçilen Sibel Gezen'e devretti. Gezen, bayrak ve Kur'an-ı Kerim'i öperek yemin etti.