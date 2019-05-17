Bin 200 acente zirvede buluştu

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RUSYA ve Ukrayna'nın en büyük tur operatörlerinden OTI Holding, iki ülkenin 100'den fazla şehrinde bulunan ve Türkiye'ye en çok turist getiren bin 200 acenteyi Antalya'da buluşturdu. Coral Travel ve Sunmar Tour Forumları'na Gloria, Calista, Xanadu Resort, Paloma, Rixos ve Ela Quality'nin de olduğu Türkiye'nin en iyi otellerinden yaklaşık 80 otelin temsilcisi de katıldı.Oteller, acente yetkililerine sezon yeniliklerini tanıttı. Acente ve oteller, satışlarının artırılmasına yönelik yeni çalışmaları da masaya yatırdı. 3 gün süren tanıtım etkinlikleri Titanic Mardan Palace, Titanic Deluxe Belek ve Titanic Beach Lara otellerinde eş zamanlı olarak yapıldı. Organizasyonda ünlü Rus yıldızlar Mitya Fomin Nikita Presnyakov da sahne aldı.