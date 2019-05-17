Kaleiçi temizlendi

BUGÜN NELER OLDU

Antalya'nın Tarihi Kaleiçi'nin çöplük ve hurdalığa dönen sokakları nihayet temizlendi. SABAH Akdeniz'in 'Antalya'nın İncisi Çöplüğe Döndü' başlığı ile gündeme getirdiği bölgenin içler acısı haline Büyükşehir Belediyesi ekipleri son verdi. Temizlik görevlileri, Selçuklu Mahallesi Aydoğdu Sokaktaki çöp dağını kepçe yardımı ile temizledi. Bölgede işyerleri bulunan turizmciler rahat bir nefes aldı.Bölge esnafı, "Günlerdir feryadımızı kimse duymadı. Gezetedekihaber ile birlikte Kangrene dönen sorunlarımız bir günde çözüldü. Her gün turistlerin şikayet ettiği çöp temizlendi. Pis kokudan, çirkin görüntüden kurtulmuş olduk" dedi. Haberin ardından bölgede güvenlik tedbirleri de artırdıldı. Geceleri yaşanan kavga ve rahatsızlık verici olayların son bulması için polisin devriyeye başlaması ile bölge huzur yuvasına döndü. Özellikle pansiyon işletmecilerinin ve esnafın kabusu son buldu. Esnaf polise duyarlı davranışlarından dolayı teşekkür etti.