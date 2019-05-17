Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Akdeniz Haberleri > Kaleiçi temizlendi

Kaleiçi temizlendi

’nin çöplük ve hurdalığa dönen sokakları nihayet temizlendi. SABAH ’in konuyu gündeme getirmesi ile Büyükşehir Belediyesi ekipleri dozerlerle çalışma yaptı

ERDOĞAN ÖZTÜRK Akdeniz Haberleri
Giriş Tarihi: 17.5.2019
Kaleiçi temizlendi
Antalya'nın Tarihi Kaleiçi'nin çöplük ve hurdalığa dönen sokakları nihayet temizlendi. SABAH Akdeniz'in 'Antalya'nın İncisi Çöplüğe Döndü' başlığı ile gündeme getirdiği bölgenin içler acısı haline Büyükşehir Belediyesi ekipleri son verdi. Temizlik görevlileri, Selçuklu Mahallesi Aydoğdu Sokaktaki çöp dağını kepçe yardımı ile temizledi. Bölgede işyerleri bulunan turizmciler rahat bir nefes aldı.

GÜVENLİK TEDBİRİ ALINDI
Bölge esnafı, "Günlerdir feryadımızı kimse duymadı. Gezetedekihaber ile birlikte Kangrene dönen sorunlarımız bir günde çözüldü. Her gün turistlerin şikayet ettiği çöp temizlendi. Pis kokudan, çirkin görüntüden kurtulmuş olduk" dedi. Haberin ardından bölgede güvenlik tedbirleri de artırdıldı. Geceleri yaşanan kavga ve rahatsızlık verici olayların son bulması için polisin devriyeye başlaması ile bölge huzur yuvasına döndü. Özellikle pansiyon işletmecilerinin ve esnafın kabusu son buldu. Esnaf polise duyarlı davranışlarından dolayı teşekkür etti.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Kaleiçi temizlendi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN