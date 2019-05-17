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Kaza önleyen proje derece getirdi

Giriş Tarihi: 17.5.2019
Kaza önleyen proje derece getirdi
ANTALYA'DA 6'ncı sınıf öğrencisi Egemen Doğan Canpolat (12), TÜBİTAK 13'üncü Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Final Yarışması'nda Teknolojik Tasarım alanında Türkiye 3'üncüsü oldu. Türkiye genelinden 500 ortaokul öğrencisinin 180 projeyle katıldığı yarışmada derece getiren proje, 'Kara Yollarında Yüksek Araçları Önceden Tespit Eden Üst Geçit Kazalarını Önleyen Sistem' oldu. Projesi hakkında bilgi veren Egemen Doğan Canpolat, "Geliştirdiğimiz sistem, karayollarında hareket halinde olan yüksek araçların, üst geçitlere veya tünellere çarpma durumunu önceden fark edip, sürücüleri erkenden uyararak kazaların önüne geçecek" dedi. Projeyi hayata geçirmek istediğini anlatan Canpolat, "Benim isteğim kazaların önüne geçilmesi" dedi.
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Kaza önleyen proje derece getirdi
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