Kendisini ısıran köpeği belediye ekibine yakalattı

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ANTALYA'DA kendisini ısıran köpeği sokak sokak arayıp bulan Salih Güler, uyurken bulduğu hayvanı belediye görevlilerine yakalattı. Olay, önceki gün Muratpaşa ilçesi Altındağ Mahallesi'nde meydana geldi. Salih Güler, evine giderken bir sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Köpeğin baldırından ısırdığı Güler, Atatürk Devlet Hastanesi'ne gitti. Burada tedavisi ve kuduz aşısı yapılan Güler'den, tetkikler yapılabilmesi için köpeği bulması istendi.Sokak sokak dolaşan Güler, kendisini ısıran köpeği uyurken buldu. Korkudan köpeğin yanına yaklaşmayan Güler, durumu önce polise daha sonra belediye görevlilerine bildirdi. Kısa sürede belirtilen adrese gelen polis, bir süre kontrol altında tuttuğu köpeği, belediye görevlilerine teslim etti. Köpek, tbarıonağa götürüldü.