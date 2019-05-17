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Kolunu makineye kaptırdı

Giriş Tarihi: 17.5.2019
Kolunu makineye kaptırdı
ISPARTA'NIN Eğirdir ilçesinde fabrika kolunu helezon makinesine kaptıran işçi ağır yaralandı. Olay Eğirdir'de faaliyet gösteren bir un fabrikasında meydana geldi. 30 yaşındaki Ali B. isimli işçi çalıştığı sırada bir anlık dikkatsizlik sonucu kolunu helezon makinesine kaptırdı. Kolunu omzuna kadar makineye kaptıran Ali B. ağır yaralandı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verilmesi üzerine olay yerine İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

YARALININ DURUMU CİDDİ
Olay yerine ulaşan ekipler, ağır yaralı durumdaki işçiyi kurtardıktan sonra sağlık ekiplerine teslim etti. Hastaneye kaldırılan Ali B.'nin durumunun ciddi olduğu öğrenildi.
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Kolunu makineye kaptırdı
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