Metruk evler tepki çekiyor

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ANTALYA'NIN Muratpaşa ilçesine bağlı Yenigün Mahallesi 1106 sokaktaki apartmanların arasında bulunan ve uzun zamandır kullanılmayan metruk ev, mahallelilerin tepkisini çekiyor.Metruk evler, özellikle geceleri büyük tehlike oluşturuyor. Mahalle sakinleri, metruk evin madde bağımlıları tarafından kullanıldığını, geceleri farklı farklı kişilerin gelip uyuşturucu kullandığını ve metruk evde sabahladıklarını söyledi. Mahalle sakinleri, evin biran evvel yıkılmasını ya da girişlerinin tuğla ile örülerek kullanılamaz hali getirilmesini istedi. Şikayetler üzerine zaman zaman polisin gelip evde kalanların kimlik kontrollerini yaptığı, evden uzaklaştırdığını ancak aynı gece yine evin bağımlıların işgaline uğradığını söyleyen mahalleliler, duruma tepkili. Vatandaşlar, çocuklarını dışarıya çıkarmaya çekindiklerini söyledi.