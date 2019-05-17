Play-off’un Yörük beyi

TFF 3. Ligi ekibi, Serik Belediyespor'da yüzler gülüyor. Tarihinde ilk kez profesyonel ligde mücadele eden Akdeniz ekibi, play-off yarı final rövanş maçında rakibi Karacabey'i Bursa'da 4-2'lik skorla mağlup edip adını finale yazdırdı ve 2. Lig'in kapısını araladı.
ANTALYA'DA COŞKU BÜYÜK
Serik Belediyespor finalde Kocaelispor'u yenen Yeni Çorumspor ile karşılaşacak. Tek maç üzerinden oynanacak 24 Mayıs'taki final maçını kazanan gelecek sezon TFF 2. Lig'de mücadele edecek. İlk kez profesyonel ligde mücadele eden ve daha ilk yılında harikalar yaratan Serik Belediyespor'un finale kalarak 2. Lig kapısını aralaması Antalya'da büyük sevinçle karşılandı.