Şampıyona coşkulu karşılama

TÜRKİYE Basketbol 2. Ligi'nden Türkiye Basketbol Ligi'ne yükselen Lokman Hekim Fethiye Belediyespor,
Merkezefendi Denizli Basket'le İstanbul'da oynadığı final maçı sonrası ilçeye dönüşte coşkuyla karşılandı. Üstü açık otobüsle Fethiye merkezine gelen mavi-beyazlı oyuncuları halk bağrına bastı. Kent merkezindeki Beşkaza Meydanı'nda toplanan binlerce kişi, Fethiye Belediyesi tarafından kurulan platformda oyuncularla kucaklaştı.
Takım Menajeri Şevket Başkaya'nın anonsuyla basketbolcular alkışlar arasında tek tek sahneye çıktı. Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, tarihi bir güne tanıklık ettiklerini, hedef çıtalarının daha yükseğe çıkacağını, Fethiye'de Anadolu Efes, Fenerbahçe ve Galatasaray'ı da konuk etmek istediklerini söyledi.