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Sokak hayvanları için tanıtım günü

Giriş Tarihi: 17.5.2019
Sokak hayvanları için tanıtım günü
ANTALYA'NIN Gazipaşa ilçesinde Alman Tierhilfe Süden Derneği ile Gazipaşa Tabiat ve Hayvanseverler Derneği, Gazipaşa Sokak Hayvanları Barınağı'nda Tanıtım Günü düzenledi. Korubaşı Mahallesi Sarıağaç mevkiinde bulunan barınakta gerçekleşen tanıtım gününe Cumhuriyet Okulu 5. sınıf öğrencileri ve çok sayıda yerleşik yabancı katıldı. Sokakta bulunan ve annelerinin öldüğü tahmin edilen 6 yavru köpeğin beslenme saati ise yürekleri ısıttı. Dernek Başkanı Heide Marie Pickel, insanları hayvan sahiplendirmeye yönlendirmek için etkinlik düzenlediklerini anlattı. Almanya uyruklu Barbara Kukuk, etkinliği çok beğendiğini ifade etti.
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Sokak hayvanları için tanıtım günü
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