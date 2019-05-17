Tütüncü’den muhtarlara tebrik turu

BUGÜN NELER OLDU

KEPEZ Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, 31 Mart Yerel Seçimleri'nde Kepez bölgesinden mahalle muhtarı seçilen 68 muhtarı ziyaret turuna başladı. Kepez'in seçilen muhtarlarını tek tek ziyaret eden Başkan Tütüncü, görevlerinde başarılar diledi.Muhtarların kendi sorunlarından önce yaşadığı şehrin sorunlarına yönelik özveriyle çalıştıklarını dile getiren Başkan Tütüncü, "Vatandaşlarla her zaman iç içe yaşayan, halkın temsilcisi olan muhtarlarımızı biz her zaman el üzerinde tuttuk ve tutmaya da devam edeceğiz" dedi. Gerçekleşen ziyaretlerde bugüne kadarki hizmetlerden duydukları memnuniyeti dile getiren muhtarlar, yeni dönemde mahallelerindeki asfalt, kaldırım, yeni yol ve park taleplerini iletti.