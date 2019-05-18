Alanyaspor’da genç fırtınası

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ytemiz Alanyaspor U21 Takımı, U21 Süper Ligi'nde çıktığı 32 maçta 14 galibiyet, 5 beraberlik ve 13 yenilgi alarak 47 puanla 10. sırada yer alıyor. Turuncu-yeşilli takımın altyapısında yer alan 20 yaşındaki İsviçre doğumlu Hakan Demirci ise bu sezon attığı 16 golle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.
Genç yıldız adayı, U21 Süper Ligi'nin gol krallığı yarışında 19 golü bulunan Fenerbahçeli Yusuf Mert Tunç'un
ardından 16 golle ikinci sırada bulunuyor. Sezon başında İsviçre'den Alanyaspor'a gelen Hakan Demirci, hedefinin ilk olarak A takıma çıkmak olduğunu belirtti. Demirci, "Bu sene başında İsviçre'den Alanyaspor'a transfer oldum. Takım arkadaşlarımın da yardımıyla gol krallığına oynuyorum. İnşallah onların da desteği ile daha çok gol atar, takımıma katkı sağlar ve gelecek sezon A takımda süre alarak kendimi gösteririm. En büyük hayalim ise İngiltere Premier Lig'de forma giymek"
dedi.