Alanyaspor’da genç fırtınası

BUGÜN NELER OLDU

ytemiz Alanyaspor U21 Takımı, U21 Süper Ligi'nde çıktığı 32 maçta 14 galibiyet, 5 beraberlik ve 13 yenilgi alarak 47 puanla 10. sırada yer alıyor.Genç yıldız adayı, U21 Süper Ligi'nin gol krallığı yarışında 19 golü bulunan Fenerbahçeliardından 16 golle ikinci sırada bulunuyor. Sezon başında İsviçre'den Alanyaspor'a gelen Hakan Demirci, hedefinin ilk olarak A takıma çıkmak olduğunu belirtti. Demirci,dedi.