Antalya bir huzur şehridir

İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott, Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nu makamında ziyaret etti. Güney Batı Türkiye'deki turlarını tamamlamak üzere olduklarını ifade eden Chilcott, "Hepimizin ana hedefi Türkiye'yi ziyaret eden İngiliz vatandaşlarının güvenliği, iyiliği ve sağlığıdır" dedi. Antalya'nın turizm sezonuna çok iyi hazırlandığını gördüklerini vurgulayan Büyükelçi Chilcott, turizm merkezlerinde güvenlik kameralarını ve polis sayısının artmasının olumlu olduğunu vurguladı.

UZMANLAR TAM NOT VERDİ

Chilcott, "Birleşik Krallık'tan buraya gelen terörle mücadele konusunda çalışanların da gözlemleyip bizlere aktardığı gibi 2 yıldır burada yapılan çalışmalar gerçekten takdire şayan" ifadelerini kullandı. Vali Münir Karaloğlu, ise güvenlik ile ilgili tüm tedbirlerin alındığının altını çizerek, "Antalya gerçek bir huzur şehridir" dedi. İngiliz turist sayısında geçen yıl yüzde 69, bu yılın ilk 4 ayında ise yüzde 48 artış olduğunu vurgulayan Karaloğlu, "İngiliz turistler Antalya'yı yeniden keşfediyor" diye konuştu.

TATİL İÇİN DE GELECEK

Büyükelçi Chilcott, Vali Münir Karaloğlu'na bir gün Antalya'ya mutlaka turist olarak gelmek istediğini belirtti. Chilcott Antalya ziyaretinde Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'i de makamında ziyaret etti. Antalya için yeni sezonun başladığını anımsatan Chilcott, "Antalya İngiliz vatandaşları için popüler bir şehir oldu. Geçen yıl İngiliz turist sayısında yüzde 70 artış vardı. Antalya turistlere güzel imkanlar sunuyor." dedi. Türkiye'ye gelen turistlerin yüzde 60'ının Antalya'yı seçtiğini vurgulayan Başkan Böcek ise kentte 700 bin geceleme kapasitesi olduğunu ifade etti.