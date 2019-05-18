Bu gurur onların hakkı

Antalya'da zihinsel ve bedensel engelli 89 kişi, bir günlüğüne asker oldu. Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında Topçular General Niyazi Çelik Kışlası'nda düzenlenen törenle 89 engelli, askerlik sevinci yaşadı. Sabah saatlerinde geldikleri kışlada üniformalarını giyerek Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilgili video gösterimine katılan engellilere, daha sonra yanaşık düzen ve piyade tüfeği eğitimi verildi.

ASKERLİK YEMİNİ ETTİLER

Askerlerin yardımıyla tören alanına gelen engelli askerler, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasındanr sonra yemin etti. Yaş kütüğüne plaket çakan engellilere terhis belgeleri verildi. Etkinlik, bando ekibinin gösterisinin ardından düzenlenen geçit töreniyle tamamlandı. 3'üncü Piyade Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Piyade Albay Tuncay Polat, asker ve milletinin daima iç içe olduğunu belirterek, "Onların bu heyecan ve coşkusunu yürekten paylaşıyoruz" dedi.