Isparta’da inşaat cenazesi kalkacak

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) ve Kayyum Heyeti Başkanı Muhiddin Gülal Isparta'ya gelerek Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ile görüştü. Yaklaşık 22 yıldan bu yana tamamlanamayan ve son olarak FETÖ bağlantılı Kadıahmetoğulları'ndan TMSF'ye devredilen Isparta Ticaret ve Kültür Merkezi'nde (ITKM) incelemelerde bulunan Gülal, "Cenazeyi hep birlikte ortadan kaldıracağız. Temmuz ayında inşaat hareketliliği başlayacak" dedi. Merkezdeki çalışmanın 1 yıl içinde bitmesi bekleniyor.

MİLLİ SERVET VURGUSU

Merkezin bir milli servet olduğunu vurgulayan Başkan Gülal, "Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen çözüm için inancını ortaya koydu. Çalışmalarımız nihai aşamaya geldi. Buranın borcu çok. Her şeye rağmen sözleşme aşamasına geldik. Burada yakın bir zamanda hayat canlanacak. İnşallah açılışı yapmak da nasip olacak" dedi. Başkanı Başdeğirmen ise, "22 yıldır bekliyoruz. Ama şimdi çok özel ve özverili bir başlangıçtayız. Seçim sözümüzü tutacağız " dedi. Başdeğirmen ilk çalışmanın merkezdeki camiden başladığını ve caminin Kadir gecesinde açılmasını beklediklerini söyledi.