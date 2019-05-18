Kadın yönetmen hayat kurtardı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosikletin çekiciye çarpması sonucu motosiklet sürücüsü Gökhan Keçe ile yolcusu Çağrı Demirel ağır yaralandı. Kazanın gürültüsü hemen yakındaki bir otomobil bayiinde film çekimi yapan setten de duyuldu. Sol Yanım isimli film çekimi yapan ekipten filmin ikinci yönetmeni Zeliha Karakuyu, filmi yarıda keserek kazanın bulunduğu yere koştu.

KALP MASAJI YAPTI

Paramedik mezunu olan Karakuyu, her iki yaralıya ambulans ve sağlık ekibi gelinceye kadar ilk müdahaleyi yaptı. Solunumu duran yaralılara kaşıkla solunum yolunu açarak hayata dönmesini sağladı.