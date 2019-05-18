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Kadın yönetmen hayat kurtardı

’nın Fethiye ilçesinde isimli film çekimi yapan ekipten ikinci yönetmen , motosiklet kazasında yaralılara ilk müdahaleyi yaparak hayat kurtardı

ERDOĞAN CANKUŞ Akdeniz Haberleri
Giriş Tarihi: 18.5.2019
Kadın yönetmen hayat kurtardı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosikletin çekiciye çarpması sonucu motosiklet sürücüsü Gökhan Keçe ile yolcusu Çağrı Demirel ağır yaralandı. Kazanın gürültüsü hemen yakındaki bir otomobil bayiinde film çekimi yapan setten de duyuldu. Sol Yanım isimli film çekimi yapan ekipten filmin ikinci yönetmeni Zeliha Karakuyu, filmi yarıda keserek kazanın bulunduğu yere koştu.

KALP MASAJI YAPTI
Paramedik mezunu olan Karakuyu, her iki yaralıya ambulans ve sağlık ekibi gelinceye kadar ilk müdahaleyi yaptı. Solunumu duran yaralılara kaşıkla solunum yolunu açarak hayata dönmesini sağladı.

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Kadın yönetmen hayat kurtardı
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