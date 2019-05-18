Motosiklet kazasında gerilim

Antalya'da? karşı şeride yaya geçidinden geçmek isteyen motosikletli sürücüye, arkasından gelen otomobil çarptı. Kaza, Muratpaşa ilçesine bağlı Kızılarık Mahallesi Köroğlu Bulvarı üzerinde meydana geldi. Güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan kazada motosiklet sürücüsü Halil İbrahim Taş ve arkasındaki eşi Gülşan Taş yaralandı. Kazanın ardından otomobil sürücüsü Erdal Keykubatlı'ya, kazada yaralanan yaşlı adam ile yakınları tepki gösterdi.

PASTANEYE SIĞINDI

İddiaya göre öfkeli kazazede yakınları Keykubatlı'nın aracına da zarar verdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen polis, iki tarafı sakinleştirirken, sağlık ekipleri de yaralı Gülşan Taş'ı ambulansla hastaneye kaldırdı. Trafik ekiplerinin alkol testi uyguladığı otomobil sürücüsü Erdal Keykubatlı ardından motosiklet sürücüsü yaşlı adamın yanına giderek sağlık durumunu öğrendi. Kaza anını anlatan Keykubatlı, "5 metre önümdeydi bir anda sola kırdı. İnşallah bir şey olmamıştır. Kavga olunca kendimi pastahaneye attım. Arabama zarar verdiler ama cana gelmesin" diye konuştu.