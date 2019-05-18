Şefkat eli uzatıldı

Antalya'da devletin sağladığı imkanlar ve desteğiyle hayta tutunan vatandaşların yüzü bu Ramazan ayında güldü. İnsanı merkeze koyan hizmetlerle 'devlet baba' deyimi gerçeğe dönüşmeye devam etti. Antalya Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü bünyesinde Ramazan ayı boyunca engelli, evde bakım, sosyo ekonomik destek, doğum yardımı ve 'Antalya Yetimlerine Sahip Çıkıyor' projesi kapsamında 17 bin 907 kişiye devletin şefkatli eli uzandı.

ENGELLİLER UNUTULMADI

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, bakıma ihtiyacı olan engelli vatandaşların imdadına yetişti. Bakıma ihtiyacı olan engelli vatandaşların ayağına kadar giden 'Engelli Evde Bakım Yardımı' hizmetinden Ramazan ayının ilk 10 günlük bölümünde 12 bin 958 kişi yararlandı. Ayrıca bu hizmet kapsamında Ramazan ayı boyunca engelli vatandaşlara 16 milyon 953 bin lira maddi yardımda bulunuldu.

SOSYO EKONOMİK DESTEK

Yoksulluk içinde olup temel ihtiyaçlarını dahi karşılamayan ailelere çocuklarını yanında bakımına imkan sağlanması amacıyla verilen 'Sosyo-Ekonomik Destek' kapsamında bin 993 kişiye destek verildi. Bu kişilere de 1 milyon 733 bin lira maddi katkı sağlandı. Yeni doğmuş bebekler için ailelere yapılan 'Doğum Yardımı' kapsamında ise Ramazan ayı boyunca bin 916 aileye el uzatılarak 806 bin 507 lira destek verilecek. SAHİP ÇIKILIYOR

Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nun eşi Sevim Karaloğlu tarafından 2016 yılında 'Gönül Elçileri Projesi' kapsamında başlatılan 'Antalya Yetimlerine Sahip Çıkıyor' projesi ile babasını kaybetmiş çocuklara ve ailelere maddi-manevi destek bu Ramazan'da da sürüyor. Proje kapsamında 479 aile ve bin 40 çocuğa ulaşılırken, 500 adet Ramazan gıda paketi yardımı yapıldı. 5 iftar programında yetimler buluşturuldu.