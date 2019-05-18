Şehit aileleri yalnız değil

Birlik, beraberlik ve paylaşma ayı olan ramazanda şehit ve gazi aileleri unutulmuyor. Düzenlenen iftarlarda şehit aileleri iftarı yalnız başına açmıyor. Antalya İl Jandarma Komutanlığı, gaziler, gazi aileleri ve şehit yakınları onuruna 600 kişilik iftar verdi.

TAM KADRO KATILIM

İftara Antalya Valisi Münir Karaloğlu, 3'üncü Piyade Eğitim ve Tugay Komutanı Piyade Albay Tuncay Polat, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Mustafa Ünal, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tekin Aktemur da katıldı.

ŞEHİTLER MÜZESİ

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü de şehit ve gazi aileleri ile iftar yemeğinde bir araya geldi. Tütüncü, Şehitler Müzesi'nin 29 Mayıs'ta tefrişatının başlayacağını belirteerek, "Kapı kapı dolaşıp şehit ailelerimizden hatıralarını paylaşmalarını isteyeceğiz. Müzede ölümsüz kahramanlarımızın hatıralarını yaşatacağız" dedi. Kumluca'da şehit yakınları ve gazilere yönelik iftar verildi.