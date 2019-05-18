Tek istekleri adalet

Antalya'da 28 Eylül 2018 tarihinde yeniden bir araya gelme teklifini kabul etmeyen eski kız arkadaşı 19 yaşındaki Zehra Demir'i, bıçakla kapısına dayanarak intihar etmesine yol açtığı iddia edilen S.T'nin yargılanmasına devam edildi. Antalya 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki görülen duruşmaya Zehra Demir'in annesi Gülten ve babası Hakim Demir, kardeşleri ve taraf avukatları katıldı. Tutuksuz sanık S.T. ise duruşmaya gelmedi.

AİLE İSYAN ETTİ

Anne Gülten Demir, S.T.'nin kızını sürekli rahatsız ettiğini söyledi. Olay gecesi ailece evde bulundukları sırada sanığın evlerinin kapısına dayandığını anlatan Demir, "İki oğlum ve iki kızım aşağı indi. S.T. çocuklarıma bıçakla saldırdı. Zehra da muhtemelen yaşananlara sebep olduğu düşüncesiyle intihar etti" dedi. Baba Hakim Demir de ailece 8 aydır acı içerisinde olduklarını belirterek, sanığın elini kolunu sallayarak gezmesinin acılarını arttırdığını vurguladı. Kızlarının S.T.'nin korkusuyla markete bile gidemez hale geldiğini anlatan aile, S.T.'nin tutuklanmasını istedi.

ZORLA GETİRİLME KARARI

Avukat ve ailenin ifadelerini ardından mahkeme heyeti, keşif ve sanığın tutuklanması taleplerinin reddine karar verdi. Heyet, sanığın zorla duruşma getirilmesine hükmederek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. Adliye çıkışında açıklama yapan Demir ailesinin avukatı, sanığı tutuklanması talebini reddetmesine tepki gösterdi.