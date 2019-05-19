Anne adaylarına eğitim veriliyor

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ANNE adayları, doulalık (doğum destekçiliği) mesleği sayesinde hamilelik sürecini mutlu geçiriyor. Yeni meslek dalı olan 'doulalık', sezaryen, epidural, suni sancı ve vakum kullanımı oranlarında yarattığı düşüş nedeniyle yaygınlaşıyor. Hamilelik sürecinde gebeyle tanışıp, doğumla ilgili düşünceleri ve beklentileri doğrultusunda çalışma programını belirleyen doğum destekçisi, anne ve baba adayıyla acıyla baş etmeleri için çalışmalar yaparak çiftlere hastane rutinleriyle ilgili bilgi veriyor.Antalya'daki bir doğum merkezinin kurucusu ve aynı zamanda doula olan Ayşe Betül Balcı, amaçlarının anne adaylarının doğum öncesindeki korkularından arınarak kendilerini doğum anında fiziksel ve manevi anlamda rahat hissetmelerini sağlamak olduğunu söyledi. Doğum sürecinin mutlu ve pozitif hatırlanması için gerekli tüm destekleri verdiklerini aktaran Balcı, "Medikal bir meslek olmayan doulalık, medikal müdahale içermiyor. Biz kadınlara içlerindeki gücü fark etmelerini sağlamayı amaçlıyoruz" diye konuştu.