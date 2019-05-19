Demre’de basketbol heyecanı yaşandı

ANTALYA'NIN Demre ilçesinde Gençlik Haftası kutlamaları kapsamında Gençlik Sokak Basketbolu Turnuvası düzenlendi. Turnuvanın büyüklerde final maçında Endeplesmuk Retikulum takımını 7-4 yenen Gowe On takımı kazandı.
İkinciliği Endeplesmuk Retikulum elde ederken, üçüncülüğü Öğretmenler Kırtasiye takımını 8-4 yenen Mazi Kahvesi kazandı. Genç takımlarda birinciliği Golden State Wartar takımı, ikinciliği Aslanlar takımı kazandı.
Yıldız erkeklerde Atatürk 07 takımı, kızlarda da Black Devil takımı birinci oldu. Üç gün süren turnuvanın final maçlarını Kaymakam Murat Uz da izledi.