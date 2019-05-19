Demre’de basketbol heyecanı yaşandı

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA'NIN Demre ilçesinde Gençlik Haftası kutlamaları kapsamında Gençlik Sokak Basketbolu Turnuvası düzenlendi.İkinciliği Endeplesmuk Retikulum elde ederken, üçüncülüğü Öğretmenler Kırtasiye takımını 8-4 yenen Mazi Kahvesi kazandı.Yıldız erkeklerde Atatürk 07 takımı, kızlarda da Black Devil takımı birinci oldu. Üç gün süren turnuvanın final maçlarını Kaymakam Murat Uz da izledi.