Ekmek fiyatları tek tarife olsun

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ANTALYA'DA Fırıncılar Odası, katkılı ve katkısız, endüstriyel ve geleneksel ekmek çeşitlerine yeni fiyat tarifesi uygulanmasına yönelik Türkiye Fırıncılar Federasyonu'na başvuruda bulundu. Ancak talep, Türk Gıda Kodeksi Ekmek ve Ekmek Çeşitleri Tebliğine uygun görülmedi. Kararın ardından Ekmek Fiyat Tespit Komisyonu, Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere başkanlığında toplandı. Komisyon, tek fiyat tarifesi için yeni öneride bulundu.AESOB Başkanı Dere, çift tarife kararını yeniden değerlendirdiklerini belirterek, tek bir tarife ile yeni fiyat listesini Fırıncılar Federasyonu ve Ticaret Bakanlığı'nın onayına gönderdiklerini söyledi. Dere, "Tarifemizin uygun görülmesi durumunda 200 gram 1.25, 240 gram 1.5, 280 gram 1.75, 1 kilogram ekmek 6.25 liradan satılacak. Bakanlık onayı aldıktan sonra yürürlüğe girecek. Karar gelene kadar 200 gram ekmek 1 liradan satılmaya devam edecek" dedi.