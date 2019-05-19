BUGÜN NELER OLDU

BATI Akdeniz Bölgesi'nde Engelliler Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinliklerle, engellilerin sorunlarına dikkat çekildi. Antalya'nın Kemer ilçesinde engelliler ve aileleri, protokol üyelerinin katılımıyla düzenlenen etkinlikte eğlendi. Dino Park'taki organizasyona Kaymakam Hüseyin Karameşe de katıldı. Oteller tarafından özel çocuklara çeşitli yiyecekler ikram edilirken, animatörler de ünlü çizgi film karakterleri ve maket dinozorlarla etkinliğe katıldı.Alanya Belediyesi Engelsiz Park ve Yaşam Merkezi bünyesinde faaliyet gösteren 'Engelsiz Mehter Takımı' ise Ramazan Meydanı'nda vatandaşlarla buluştu. Fethiye'de ise 'Engelsiz bir hayat istiyoruz' sloganıyla bir yürüyüş gerçekleştirildi. Bucak İsmail Şerife Sarı Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi gören engelli çocukların gösterisi de büyüledi.