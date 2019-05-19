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Hayırsız evlat inek hırsızı çıktı

Giriş Tarihi: 19.5.2019
Hayırsız evlat inek hırsızı çıktı
ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde alkol bağımlısı olduğu öne sürülen M.B., arkadaşıyla babasının ineğini çalıp, satmak isterken yakalandı. Manavgat'ın Taşağıl Mahallesi'nde oturan Süleyman B., jandarmaya başvurup, oğlu M.B.'nin sabaha karşı ağıldaki ineği çaldığını belirterek şikayetçi oldu.

ALKOL PARASI IÇIN
Süleyman B., şikayetinde oğlunun alkol bağımlısı olduğunu, daha önce de kendisini ekonomik olarak zorda bırakan eylemler yaptığını anlattı. Jandarma Komutanlığı ekipleri, M.B. ve kendisine yardım ettiği belirlenen Ü.U.'yu aynı gün gece saatlerinde yakaladı. Şüpheliler ifadelerinde, ineği bir bahçede sakladıklarını söyledi. İneği satıp alkol alacağını anlatan M.B., bir kişiyle ineği satmak için pazarlık yaptığını ancak alıcının vazgeçtiğini söyledi. Zanlıların tarif ettiği yerde bulunan inek Süleyman B.'ye teslim edildi. Yaralama suçundan arandığı belirlenen Ü.U. tutuklandı, M.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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Hayırsız evlat inek hırsızı çıktı
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