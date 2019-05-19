Miniklerden yılsonu gösterisi

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi hizmet binası içerisinde hizmet veren Kreş ve Gündüz Bakımevi'nde eğitim gören 4-6 yaş grubu 28 çocuk yılsonu gösterisinde hünerlerini sundu. Ailelerin de büyük ilgi gösterdiği programda öğrenciler, kurslarda elde ettikleri bilgi ve yetenekleri sahneledi. AKM Aspendos Salonu'nda öğretmenleri eşliğinde farklı ve heyecanlı sunumlar yapan minikler, performanslarıyla büyük beğeni topladı. Minikler halk oyunları, şiirler, İngilizce gösterileri, dans, şarkılarla aileleri ve davetlilere keyifli anlar yaşattı. Öğrencilere diplomaları da verildi.