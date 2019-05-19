Tek isteği yürümek

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Antalya'nın Aksu İlçesi'nde yaşayan Serebral Palsi (SP) hastası 4 yaşındaki Halil Efe Anılır yaşıtları gibi yürümek ve koşmak için sabırsızlanıyor. Güzelyurt Mahallesi'nde yaşayan Gülay-Cengiz Anılır çiftinin ikinci oğlu Halil Efe, hayata gözlerini Serebral palsi hastalığı ile açtı. Hiç emeklemeden yaşını dolduran Halil Efe, annesi Gülay Anılır'ın mücadelesi ile sadece kol kaslarını geliştirebildi.Tedavi masrafları ile mücadele eden Halil Efe'nin annesinin hayattaki tek hayali çocuğunun yürüyüp, koştuğunu görebilmek olduğunu söyledi. Anne Gülay Anılır bir tavsiye üzerine Halil Efe'nin kol kaslarını zeytinyağı ile her gün masaj yaparak geliştirebildiğini ifade etti. Şuan fizik tedavi gören oğlunun yürüyebilmesi için 40 seans da Fizik Robot tedavisi alması gerektiğini ifade eden anne, "Haftalık 700 TL'yi bulan fizik robot tedavisi masrafını karşılamak için evde el işleri yapıyorum. Yardımseverlerden gelecek yardımı bekliyorum" dedi.Oğlunun yürüme şansı olduğunu anlatan Gülay Anılır, "Yürüme şansı olmasa ben bu kadar mücadele etmeyeceğim. 8 ya da 10 yaşına kadar yürümesi gerekiyor. Halil Efe çok ağır engelli bir çocuk değil. Okuması gerekiyor. . O'nubirisine bıraksam her yerde çalışırım. Allah'ıma dua ediyorum canımı almasın diye. Benden başka bakacak kimse yok. Tek hayalim onun yürümesini görmek. Mutfağa gidince arkamdan gelecekmiş gibi bakıyorum. Başaracağız buna inanıyorum" diye konuştu.