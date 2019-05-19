Yıldırım hurdalığı küle çevirdi

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA'DA dün sabah sağanak yağmur ile birlikte hurdalığa düşen yıldırım yangın çıkardı. Alevlerin arasında mahsur kalan iki köpek hurdalık sahibi tarafından son anda kurtarıldı.Olay, saat 08:30 sıralarında Sütçüler Mahallesi TOKİ Lojmanları yakınındaki hurdalıkta meydana geldi. Alevleri gören işyeri sahibi Mustafa Çetinkaya durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Yıldırım düşmesi sonucu kısa sürede büyüyen alevler 10 metreye kadar yükseldi. Etrafta korku ve paniğe neden olan yangını gören vatandaşlar cep telefonu ile görüntülemeye çalıştı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Mahsur kalan Sarp ve Boncuk isimli iki köpek işyeri sahibi Mustafa Çetinkaya tarafından son arda kurtarıldı. Hurdalık yangınını 6 araç ve 18 itfaiyeci ile 2 saatte söndürdü. İşyeri sahibi Mustafa Çetinkaya, "Yıldırım bizim üstümüze de düşebilirdi. Allah korudu" diye konuştu.