Antalya’da ilklerin haftası

ANTALYASPOR'UN sahasında Malatyaspor'u yendiği maçta teknik direktör Bülent Korkmaz'ın kadroda görev verdiği genç oyunculardan Harun Alpsoy 1 gol ve 1 asistle yıldızlaştı.
Harun bu sezon 12 lig maçında forma giydi ve 2 gole adını yazdırdı. Genç defans oyuncusu Bahadır Öztürk ise bu sezon 11 lig maçında kadroda yer aldı.
BİN 114 GÜN SONRA SAHADA
Teknik direktör Bülent Korkmaz, Evkur Yeni Malatyaspor maçının ilerleyen dakikalarında kırmızı-beyazlı formayı ilk kez giyen 3 futbolcuya görev verdi. Korkmaz'ın şans tanıdığı genç oyuncular Erman Vardar ile Sergen Yatağan kırmızı-beyazlı formayı Süper Lig'de ilk kez giydi.
Devre arasında Antalyaspor'un kadrosuna kiralık olarak dahil olan Tarık Çamdal da tam bin 114 gün sonra Süper Lig'de bir maça çıktı.