Antalya’da ilklerin haftası

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ANTALYASPOR'UN sahasında Malatyaspor'u yendiği maçta teknik direktör Bülent Korkmaz'ın kadroda görev verdiği genç oyunculardanHarun bu sezon 12 lig maçında forma giydi ve 2 gole adını yazdırdı. Genç defans oyuncusu Bahadır Öztürk ise bu sezon 11 lig maçında kadroda yer aldı.Teknik direktör Bülent Korkmaz, Evkur Yeni Malatyaspor maçının ilerleyen dakikalarında kırmızı-beyazlı formayı ilk kez giyen 3 futbolcuya görev verdi.Devre arasında Antalyaspor'un kadrosuna kiralık olarak dahil olan Tarık Çamdal da tam bin 114 gün sonra Süper Lig'de bir maça çıktı.