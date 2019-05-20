En hızlı 100 şirkete ‘Antalya’ damgası

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TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) iş birliğinde belirlenen Türkiye'nin en hızlı büyüyen 100 şirketi açıklandı. Şirket sayısı sıralamasında 23 şirketle İstanbul ve 22 şirketle Ankara'nın ardından Antalya 7 şirketle üçüncü oldu.Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun da katılımıyla Samsun'da düzenlenen törenle 100 şirketin temsilcilerine plaket verildi. Antalya'dan 7 firma temsilcisi de törenle plaket aldı. 19 Mayıs 1919'un 100'üncü yılında Tütün İskelesi'nde düzenlenen törene katılmak için Samsun'a gelen Başkan Recep Tayyip Erdoğan da 100 şirketin temsilcisiyle fotoğraf çektirdi.